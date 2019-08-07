Теракт в Афганістані: кількість поранених зросла до 145
Вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня
У столиці Афганістану Кабулі кількість поранених унаслідок підриву автомобіля з вибухівкою поблизу головного офісу поліції до 145.
Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на заступника міністра МВС генерала Кошала Садата.
«145 людей отримали поранення в результаті сьогоднішнього вибуху (у Кабулі — ред.)», - сказав Садата.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед постраждалих були жінки і діти.
Раніше повідомлялося про 18 загиблих і понад 100 поранених.
Нагадаємо, вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня. Свідки повідомляли також про стрілянину після вибуху.
Відповідальність про вибух взяло на себе угруповання «Талібан».
Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.