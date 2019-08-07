  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Теракт в Афганістані: кількість поранених зросла до 145

    • Розсилка
    Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання &laquo;Талібан&raquo; - Теракт в Афганістані: кількість поранених зросла до 145
    Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан»

    Вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня

    У столиці Афганістану Кабулі кількість поранених унаслідок підриву автомобіля з вибухівкою поблизу головного офісу поліції до 145.

    Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на заступника міністра МВС генерала Кошала Садата.

    Читайте також

    «145 людей отримали поранення в результаті сьогоднішнього вибуху (у Кабулі — ред.)», - сказав Садата.

    У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед постраждалих були жінки і діти.

    Раніше повідомлялося про 18 загиблих і понад 100 поранених.

    Нагадаємо, вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня. Свідки повідомляли також про стрілянину після вибуху.

    Відповідальність про вибух взяло на себе угруповання «Талібан».

    Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.

    Читайте також
    вибух МВС теракт США діти Афганістан тероризм Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ