Теракт в Афганістані: кількість поранених зросла до 145



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Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан»

Вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня

У столиці Афганістану Кабулі кількість поранених унаслідок підриву автомобіля з вибухівкою поблизу головного офісу поліції до 145.

Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на заступника міністра МВС генерала Кошала Садата.

«145 людей отримали поранення в результаті сьогоднішнього вибуху (у Кабулі — ред.)», - сказав Садата.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед постраждалих були жінки і діти.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих і понад 100 поранених.

Нагадаємо, вибух автомобіля стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік 7 серпня. Свідки повідомляли також про стрілянину після вибуху.

Відповідальність про вибух взяло на себе угруповання «Талібан».

Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.