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Працевлаштування переселенців. Влада незадоволена роботою центрів зайнятості

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Працевлаштування переселенців. Влада незадоволена роботою центрів зайнятості
Службою зайнятості працевлаштовано майже 20 тис. ВПО
фото з відкритих джерел

Зараз держава має зробити все, щоб підхопити людський капітал, який ми маємо, і використати для того, щоб нація процвітала і не було маргіналізації окремих верств населення та збільшення криміналізації

Кваліфікаційні центри при Держслужбі зайнятості потрібно скорочувати або навантажувати додатковими функціями, бо там іде навчання заради навчання, а не для працевлаштування. До того ж переселенці часто не звертаються до центрів зайнятості. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому».

В економічному сенсі навчання має призводити до опанування нової професії, яка збільшує дохід. «Кожна освіта має приносити додану вартість, покривати витрати на освіту. У нас, на жаль, цього немає. Маємо чесно говорити, що державі слід переглянути програму держзамовлення в закладах освіти», – зауважила Третьякова.

У центрах зайнятості працює майже 9 тис. осіб, а роботу знайшли приблизно 20 тис. ВПО
У центрах зайнятості працює майже 9 тис. осіб, а роботу знайшли приблизно 20 тис. ВПО
інфографіка: Чесно

Нардепка додала, що зараз держава має зробити все, щоб підхопити людський капітал, який ми маємо, і використати для того, щоб нація процвітала і не було маргіналізації окремих верств населення та збільшення криміналізації. «Це інвестиційний проєкт, складність якого полягає в тому, що в багатофакторній моделі потрібно знайти оптимальне рішення, щоб воно ще й усім сподобалось», – сказала Третьякова.

Як відомо, наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що східні регіони країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась – у яких областях України найбільше переселенців: дослідження.

Працевлаштування переселенців. Влада незадоволена роботою центрів зайнятості фото 1

До слова, лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців. Майже вдвічі менше проживає наразі у Дніпрі, а саме 175 тис. осіб – у яких містах найбільше переселенців: рейтинг (інфографіка).

Зауважимо, голова Комітету Верховної Ради з соцполітики розповіла про стратегію щодо підтримки переселенців з боку держави – компенсація за біль та жаль: нардепка анонсувала новації у Цивільному кодексі.

Крім того, заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи: озвучено причини.

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Теги: переселенці робота Галина Третьякова

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