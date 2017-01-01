Тіллерсон прокоментував повідомлення ЗМІ про свою близьку відставку
- Сьогодні, 10:07
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Рекс Тіллерсон
Державний секретар порекомендував ЗМІ знайти кращі джерела
Державний секретар США Рекс Тіллерсон спростував повідомлення про його відставку і заміну директором ЦРУ Майком Помпео. Про це пише Reuters.
Відповідаючи на питання, чи була частка правди в численних повідомленнях про нього на цьому тижні, Тіллерсон сказав: «Ні».
«Людям потрібно знайти кращі джерела», - сказав він в короткому інтерв'ю.
«Я збираюся бути тут, поки я можу бути ефективним і щось зробити», - сказав він. «Ми багато робимо».
Нагадаємо, 31 листопада газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.
Натомість у Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа».
Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.
Джерело: Укрінформ