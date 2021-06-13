Тисячі активістів зібралися в Корнуоллі на акції протесту під час саміту G7

Сотні людей, скандуючи гасла і розмахуючи прапорами, пройшли головною вулицею Фалмута під час мирної акції

Перший з початку пандемії саміт G7, який проходить в очному форматі, став точкою тяжіння для безлічі активістів

Тисячі людей зібралися в суботу біля Міжнародного пресцентру саміту Великої сімки, який проходить в англійській провінції Корнуолл. Вони виступають проти бездіяльності влади найбільших економік світу перед обличчям кліматичних змін і безлічі інших світових проблем.

Як повідомляє «Голос Америки», перший з початку пандемії коронавірусу саміт G7, який проходить в очному форматі, став точкою тяжіння для безлічі активістів. Втім, поки що нікому не вдалося наблизитися безпосередньо до місця проведення саміту через суворі заходи безпеки.

У курортне містечко Карбіс-Бей зараз не можна дістатися ні морем (бухту обгородили високими металевими загородженнями), ні сушею – в'їзд в місто дозволений тільки місцевим жителям.

Протестувальники вирішили провести мітинг у сусідньому з Карбіс-Бай місті Фалмут, в якому розміщується пресцентр для журналістів з усього світу, що висвітлюють саміт.

Сотні людей, скандуючи гасла і розмахуючи прапорами, пройшли головною вулицею Фалмута під час мирної акції, організованої групою екологічних активістів Extinction Rebellion.

«Велика сімка – це суцільний «зелений піар». Ми потопаємо в обіцянках», – скандували протестувальники, закликаючи світових лідерів більш активно реагувати на зміни клімату. Терміни «зелений піар» або «екозамилювання» зазвичай вживаються щодо корпорацій, які навмисно вводять в оману владу і суспільство щодо свого негативного впливу на клімат планети.

Інші учасники мітингу виступали проти порушень прав людини в М'янмі і Кашмірі, а також проти війни в регіоні Тиграй на півночі Ефіопії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Великої сімки узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.