Торгово-промислова палата ФРН висловилася проти ембарго на російські енергоресурси

Німецький бізнес боїться можливої енергетичної кризи

Головний виконавчий директор Торгово-промислової палати ФРН Мартін Ванслебен виступив проти ембарго на російські газ та нафту. Він заявив, що незважаючи на «драматичні події в Україні», енергетичний бойкот «не можна виправдати».

«Для багатьох галузей газове ембарго було б катастрофою, враховуючи величезну залежність від російських постачань енергії», - сказав Ванслебен в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що різке ембарго на російський газ призведе до серйозної економічної кризи в країні та Європі. Глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер повідомляв, що ембарго на російський газ поки не обговорюється як можливі санкції проти Росії. Також канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомляв, що Австрія, ФРН та Угорщина виступають проти ембарго на газ із Росії.

Натомість Європейський Союз збирається запровадити шостий пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня, нові обмеження торкнуться імпорту російської нафти.

Нагадаємо, 77-річний ексканцлер ФРН Герхард Шредер, що є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснефть» та комітету акціонерів газогону «Північний поток – 2» вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися.

Також 18 німецьких проросійських активістів у відкритому зверненні закликали уряд ФРН схилити Україну до капітуляції.