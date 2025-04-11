The Economist пояснив, чому китайські солдати воюють проти України

Один з китайських солдатів, якого затримали Сили оборони України на Донеччині

Громадяни Китаю їдуть воювати проти України, шукаючи гострі відчуття і гроші

Немає жодних доказів того, що китайські громадяни, які воюють на боці Росії проти України, отримують державну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Зазначається, що китайці, які воюють за Росію, кажуть, що їдуть туди в пошуках гострих відчуттів і грошей. Деякими з них також керує націоналізм.

Так, 23-річний хлопець з провінції Ганьсу розповів ЗМІ, що він прилетів до Москви у 2023 році після того, як побачив відео в соціальних мережах, де обіцяли високу зарплату. Він був пожежником і отримував 3 тис. юанів ($400) на місяць. Як найманець він міг заробляти в п'ять разів більше.

Інший боєць, який назвав себе Red Macaron, сказав, що хотів відчути «смак війни», надихнувшись патріотичними китайськими фільмами. Він приєднався війни на боці Росії, тому що там було легше отримати візу.

Тим часом 38-річний житель Чунціна Чжао Руй приєднався до РФ, бо хотів воювати з японцями, які допомагають Україні. Його ліквідували Сили оборони у 2023 році.

Як повідомляє журнал, більшість китайських солдатів об'єднує розпач. Перед своєю смертю Чжао поширив відео, закликаючи своїх земляків не їхати на війну. «Знайдіть роботу в Китаї, ви можете заробити стільки ж», – казав він.

Ще один найманець, Чжоу Чжицян, заявив, що росіяни «не ставляться до нас, як до людей». та використовують їх як «гарматне м'ясо». Його замкнули разом з російськими дезертирами після того, як він поскаржився на погану зброю. Тепер він втратив бажання боротися, але йому не дозволяли покинути фронт, і він не вірив, що китайське посольство допоможе.

The Economist додає, що деякі китайські добровольці також воюють на боці України. Пен Ченлян з провінції Юньнань був затриманий у Китаї на сім місяців після того, як у 2023 році розмістив антиросійські та проукраїнські повідомлення в соціальній мережі Х. У 2024 році він приєднався до іноземного легіону української армії. Пізніше того ж року його вбили окупанти.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.