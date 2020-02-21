Трамп поки не готовий помилувати свого ексрадника Стоуна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роджера Стоуна засудили до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення

«Я не збираюся зараз робити будь-що в рамках повноважень президента США», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі він не готовий помилувати свого колишнього радника Роджера Стоуна.

Про це повідомляє CNN.

«Я не збираюся зараз робити будь-що в рамках повноважень президента США. Я хочу, щоб завершився судовий процес. Це найкраще, що може статися. Я хотів би побачити виправдання Роджера та буду радий цьому, адже вважаю процес над ним несправедливим», — заявив Трамп.

У той же час, президент допустив помилування Стоуна в майбутньому після завершення судового процесу.

Як відомо, напередодні ексрадника президента Трампа, Роджера Стоуна, засудили до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення.

Роджер Стоун був визнаний винним за сімома пунктами обвинувачень, у тому числі, за перешкоджання слідству, брехню Конгресу й тиск на свідків

Нагадаємо, колишні співробітники мін'юсту США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо обвинуваченого Стоуна у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.

Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США.

10 лютого прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років.

Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію, мін'юст, який за рангом перебуває вище за генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання. Своє рішення суд має оголосити наступного четверга.