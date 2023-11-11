Трамп розповів, як він використав би ФБР у разі перемоги на виборах

Трамп викорисав би ФБР для розправи над опонентами

Колишній президент США Дональд Трамп висловив припущення, що у випадку повторного обрання на виборах у 2024 році, він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами. Про це повідомляє The Guardian.

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Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливості використання ФБР для переслідування опонентів, Трамп заявив, що «вони вже це роблять» і «може статися навпаки».

«Вони зробили щось, що дозволило наступній партії, я маю на увазі, якщо я буду президентом, і я побачу когось, хто почувається добре і дуже погано б’є мене, я скажу, що підіть і пред’явіть їм звинувачення», – заявив Трамп.

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Видання зазначило, що судове переслідування політичних конкурентів є характерною рисою авторитарних режимів, і зауваження Трампа є «найвідвертішими публічними викриттями антидемократичної влади, яку він збирався принести на другий президентський термін».

Раніше повідомлялося, що колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, а також президента України Володимира Зеленського, може незабаром отримати нову посаду, і при цьому стати віце-президентом США.

Як заявляв раніше телеведучий в американських ЗМІ діє заборона на обговорення важливих тем, зокрема громадянських свобод, демографічних змін, корпоративної могутності та природних ресурсів. Журналіст зазначав, що дискусії в інформаційному полі США стали «нічим не значущим», а дебати про важливі речі опинилися під забороною. При цьому Карлсон пообіцяв, що скоро правда переможе.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп відмовився від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну.