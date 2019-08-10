Трамп: США не готові укладати угоду з Китаєм



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Президент США Дональд Трамп

Подивимося, чи будемо ми проводити нашу зустріч у вересні – Трамп

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що запланований на вересень раунд торговельних переговорів з Китаєм може не відбутися.

Про це повідомляє AFР.

«Подивимося, чи будемо ми проводити нашу зустріч у вересні», – сказав Трамп, натякаючи, що може скасувати переговори з Пекіном, щоб підняти ставки в американсько-китайській торговельній війні.

Він також зазначив: «Ми не готові укласти угоду (з КНР – ред.), але подивимося, що буде далі».

Відносини США і Китаю погіршилися минулого тижня після того, як Трамп оголосив про новий раунд санкційних тарифів на китайські товари, не дивлячись на перемир’я, узгоджене з головою КНР Сі Цзіньпіном. У відповідь Пекін припинив купівлю американських сільськогосподарських товарів.

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Нагадаємо: Болтон назвав Китай однією із причин виходу США з ракетного договору.