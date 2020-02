У США під час запуску саморобної ракети загинув інженер-любитель «Божевільний Майк», – Los Angeles Times

Експеримент проводився в пустелі поруч із містом Барстоу, штат Каліфорнія

Американський інженер-любитель Майкл Х’юз на прізвисько Божевільний Майк загинув під час випробувань саморобної ракети на паровому двигуні.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

«Майк Х’юз, інженер-самоучка, який оголосив себе «найбільшим сміливцем у світі», загинув у суботу під Барстоу під час запуску саморобної ракети, яка не спрацювала», – йдеться в повідомленні.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f