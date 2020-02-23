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    У світі

    У США під час запуску саморобної ракети загинув інженер-любитель «Божевільний Майк», – Los Angeles Times

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    <p>Інженер-самоучка Майкл Х&rsquo;юз був прихильником теорії плоскої&nbsp;Землі</p> - У США під час запуску саморобної ракети загинув інженер-любитель «Божевільний Майк», – Los Angeles Times

    Інженер-самоучка Майкл Х’юз був прихильником теорії плоскої Землі

    Фото: Waldo Stakes/Associated Press

    Експеримент проводився в пустелі поруч із містом Барстоу, штат Каліфорнія

    Американський інженер-любитель Майкл Х’юз на прізвисько Божевільний Майк загинув під час випробувань саморобної ракети на паровому двигуні.

    Про це повідомляє Los Angeles Times.

    «Майк Х’юз, інженер-самоучка, який оголосив себе «найбільшим сміливцем у світі», загинув у суботу під Барстоу під час запуску саморобної ракети, яка не спрацювала», – йдеться в повідомленні.

    За словами Даррена Шустера, представника Х’юза зі зв’язків з громадськістю, експеримент проводився в пустелі поруч із містом Барстоу, штат Каліфорнія, під час зйомок програми «Саморобні астронавти».

    Х’юз планував піднятися на ракеті на висоту півтора кілометра, а потім приземлитися на парашуті. Однак у ракети в потрібний момент не розкрився парашут, і всі присутні спостерігали, як вона разом із Х’юзом впала на землю

    Інженер-самоучка Майкл Х’юз був прихильником теорії плоскої Землі. 2014 року, щоб довести цю теорію, він зібрав свою першу пілотовану ракету і піднявся на ній на висоту 419 метрів. Пізніше у 2018 році він здійснив ще один запуск у пустелі Мохаве, зумівши піднятися на висоту 571 метр.

    Нагадаємо, українці приєдналися до американських ІТ розробників аерокосмічної сфери.

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    США технології наука
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