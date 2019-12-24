Трамп запевняє, що готовий до «різдвяних сюрпризів» від КНДР
«Можливо, це буде приємний подарунок, можливо, як презент він надішле мені гарну вазу замість ракетного випробування», - заявив Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати «ефективно владнають» справу з будь-яким «різдвяним сюрпризом» від лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це він заявив у вівторок під час перебування у Флориді, повідомляє The Hill.
«Ми дізнаємося, що це за сюрприз, і владнаємо все дуже успішно», - зауважив президент, додавши, що спочатку треба побачити, що станеться.
На запитання журналістів про те, як реагуватимуть США, якщо Пхеньян поновить пуски ракет, Трамп зазначив:
«Подивимось, що станеться. Можливо, це буде приємний подарунок, можливо, як презент він надішле мені гарну вазу замість ракетного випробування».
Напередодні стало відомо, що Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США в якості «різдвяного подарунку» для Білого дому.
ЗМІ повідомили, що анонсована «жорстка політика» закріпить статус КНДР як держави з ядерною зброєю. Пхеньян також більше не буде домагатися скасування санкцій з метою економічного розвитку ні в короткостроковій, ні у довготерміновій перспективі, а замість цього посилить свою прихильність державній ідеології самозабезпечення.
Як відомо, у середині грудня Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.
Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.
Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.