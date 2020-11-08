  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн «законних голосів»

    • Розсилка
    Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн &laquo;законних голосів&raquo; - Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн «законних голосів»
    Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн «законних голосів»

    Дональд Трамп свою поразку на виборах президента США не визнає

    Чинний президент США Дональд Трамп в суботу знову заявив, що виграв вибори, отримавши на них 71 млн «законних голосів».

    Про це республіканець написав у своєму Twitter.

    «Я виграв вибори, отримавши 71 млн законних голосів», – написав він, використовуючи при цьому лише великі літери.

    «71 млн законних голосів. Більше, ніж будь-коли за чинного президента!» – продовжив він.

    При цьому глава держави ще раз наголосив, що в ряді штатів спостерігачів не пускали в приміщення, де ведеться обробка бюлетенів.

    «Відбувалися погані речі, за якими нашим спостерігачам не давали дивитися. Такого раніше не бувало. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які їх ніколи не запитували!» – йдеться в повідомленні.

    Адміністрація соціальної мережі Twitter через кілька хвилин додала до цього повідомлення позначку: «Це твердження про шахрайство на виборах є спірним».

    Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

    аніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

    Читайте також:
    США вибори Дональд Трамп партії Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies