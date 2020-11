Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн «законних голосів»

Чинний президент США Дональд Трамп в суботу знову заявив, що виграв вибори, отримавши на них 71 млн «законних голосів».

Про це республіканець написав у своєму Twitter.

«Я виграв вибори, отримавши 71 млн законних голосів», – написав він, використовуючи при цьому лише великі літери.

«71 млн законних голосів. Більше, ніж будь-коли за чинного президента!» – продовжив він.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!