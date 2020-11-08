Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн «законних голосів»

Дональд Трамп свою поразку на виборах президента США не визнає

Чинний президент США Дональд Трамп в суботу знову заявив, що виграв вибори, отримавши на них 71 млн «законних голосів».

Про це республіканець написав у своєму Twitter.

«Я виграв вибори, отримавши 71 млн законних голосів», – написав він, використовуючи при цьому лише великі літери.

«71 млн законних голосів. Більше, ніж будь-коли за чинного президента!» – продовжив він.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

При цьому глава держави ще раз наголосив, що в ряді штатів спостерігачів не пускали в приміщення, де ведеться обробка бюлетенів.

«Відбувалися погані речі, за якими нашим спостерігачам не давали дивитися. Такого раніше не бувало. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які їх ніколи не запитували!» – йдеться в повідомленні.

Адміністрація соціальної мережі Twitter через кілька хвилин додала до цього повідомлення позначку: «Це твердження про шахрайство на виборах є спірним».

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

аніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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