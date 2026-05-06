Рубіо: США намагаються зрозуміти, щодо чого Іран готовий вести переговори

Рубіо: Нам не потрібно мати письмову угоду, але нам потрібне дипломатичне рішення, яке чітко визначає теми переговорів

Марко Рубіо зауважив, що Іран «триматиме світ у заручниках» за допомогою ядерної зброї, якщо матиме її

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що представники США працюють над тим, щоб отримати «певний рівень розуміння» того, з яких тем Тегеран готовий вести переговори, і угода, принаймні спочатку, може включати лише пункти взаєморозуміння на високому рівні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам не потрібно мати письмову угоду, але нам потрібне дипломатичне рішення, яке чітко визначає теми, щодо яких вони готові вести переговори, а також обсяг поступок, на які вони готові піти на початку, щоб ці переговори були вартими уваги», – сказав Рубіо.

Рубіо сказав, що хоча Іран «завжди казав, що не хоче ядерної зброї… вони просто не мають цього на увазі».

Він звинуватив Тегеран у тому, що він «робить усе те, що робить країна, якщо вона «хоче мати програму ядерної зброї». Він зазначив прагнення Ірану впроваджувати інновації у сфері «ракет далекої доставки» та будівництво підземних центрифуг для збагачення урану.

Рубіо сказав, що Тегеран тепер має можливість «чітко дати зрозуміти», що вони не хочуть мати ядерну зброю.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.