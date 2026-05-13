Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian

На Рубіо були накладені санкції Китаю

Державний секретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри те, що перебуває під китайськими санкціями. Це стало можливим після того, як Китай змінив транслітерацію його імені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ще будучи сенатором США, Рубіо, який нині вперше відвідує Китай, активно відстоював права людини в цій країні. У відповідь китайська влада двічі запроваджувала проти нього санкції – крок, до якого частіше вдаються самі Сполучені Штати щодо своїх опонентів.

Однак, схоже, Китай знайшов дипломатичний вихід із ситуації після того, як Трамп призначив Рубіо своїм держсекретарем. Незадовго до його вступу на посаду в січні 2025 року китайський уряд та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф для позначення першого складу його прізвища – «лу».

Двоє дипломатів повідомили інформаційному агентству AFP, що, на їхню думку, Китай вніс цю зміну через те, що на Рубіо були накладені санкції, зокрема заборона на в’їзд, за старим написанням його імені.

У вівторок Китай заявив, що не блокуватиме Рубіо за його минулі дії. «Санкції спрямовані проти слів і вчинків пана Рубіо, коли він обіймав посаду сенатора США, стосовно Китаю», – сказав речник китайського посольства Лю Пен'ю.

Для західних публічних діячів не є рідкістю мати більше ніж одну китайську транслітерацію своїх імен. Процес перекладу західних імен китайськими ієрогліфами не завжди є стандартизованим. Трамп також має два китайські імена.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що планує провести «довгу розмову» про війну в Ірані з китайським лідером Сі Цзіньпіном після прибуття до Пекіна, хоча він і применшив ідею про те, що йому знадобиться допомога Китаю для припинення конфлікту.

Як відомо, разом із президентом Трампом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.