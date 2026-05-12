Трамп заявив, що проведе розмову щодо Ірану з Сі Цзіньпіном

Аліна Самойленко
Трамп: Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що головною темою зустрічі все таки буде торгівля між Китаєм та США, а не розмова про війну в Ірані

Президент Дональд Трамп заявив, що планує провести «довгу розмову» про війну в Ірані з китайським лідером Сі Цзіньпіном після прибуття до Пекіна, хоча він і применшив ідею про те, що йому знадобиться допомога Китаю для припинення конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше», – сказав Трамп. «Ми переможемо мирним шляхом чи іншим».

На запитання про його послання Сі щодо Ірану, Трамп відповів: «Я думаю, що він був відносно непоганим, якщо чесно. Якщо подивитися на блокаду, то немає проблем. Вони отримують багато своєї нафти з цього регіону. У нас не було жодних проблем. І він був моїм другом».

Також Трамп применшив важливість обговорення Ірану з Китаєм, заявивши, що США «тримають ситуацію під повним контролем». Він додав, що «більше за все» головною темою обговорення буде торгівля.

«У нас є багато тем для обговорення; чесно кажучи, я б не сказав, що Іран є однією з них, бо ми повністю контролюємо Іран. Ми або укладемо угоду, або вони будуть знищені», – сказав він.

Як відомо, разом із президентом Трампом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая. 

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. 

