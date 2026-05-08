CNN: Іран запроваджує нові правила для проходження через Ормузьку протоку

Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно з документами, що потрапили до розпорядження видання, власники суден тепер зобов’язані надсилати на електронну пошту PGSA детальну декларацію (Vessel Information Declaration) ще до входу в протоку. Серед ключових вимог повна історія назв судна та його ідентифікаційні номери, громадянство всіх членів екіпажу, операторів та кінцевих бенефіціарів (власників) та детальні дані про вантаж та маршрут прямування.

Іранська влада підкреслила, що будь-яка неповна або неправдива інформація дає право іранським силам вживати «заходів у відповідь», що в умовах поточної кризи може означати затримання або атаку БпЛА.

Хоча офіційний документ PGSA прямо не називає суми зборів, у Тегерані вже відкрито говорять про необхідність компенсації збитків від попередніх конфліктів. За даними аналітиків Lloyd’s Intelligence, Іран де-факто почав вимагати оплату за «гарантії безпеки».

Суми можуть сягати $2 млн за один прохід для великих нафтових танкерів. Деякі іранські парламентарі заявляють, що оскільки «війна має ціну», транзитні збори стануть постійним джерелом доходу для відновлення країни.

Ситуація ускладнюється тим, що Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) вже видав попередження: будь-які виплати іранській адміністрації за прохід через протоку будуть розцінюватися як фінансування тероризму.

Нагадаємо, США та Іран заявили про нове загострення в Ормузькій протоці та звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. Центральне командування США та Корпус вартових Ісламської революції зробили заяви.

За даними CENTCOM, іранські сили атакували кораблі USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason ракетами, дронами та малими бойовими катерами.

У відповідь Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що операція Ірану стала реакцією на «порушення перемир’я» та «агресію американських військових» проти іранського нафтового танкера біля порту Джаск.