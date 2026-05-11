Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»

Ізраїльський премʼєр стверджує, що особисто сказав Трампу про те, що Ізраїль має «відвикнути» від американської допомоги

Ізраїль отримує від США близько $3,8 млрд щороку

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна повинна поступово відмовитися від американської військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика під час програми 60 Minutes на телеканалі CBS.

«Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо $3,8 млрд на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки», – каже він.

Ізраїльський політик наголосив, що процес варто розпочати вже незабаром. «Почнімо зараз і зробимо це протягом наступного десятиліття, протягом наступних десяти років, але я хочу почати зараз. Я не хочу чекати на наступний Конгрес. Я хочу почати зараз», – пояснив Нетаньягу.

Раніше видання The Jerusalem Post повідомляло, що США доставили до Ізраїлю близько 6,5 тис. тонн боєприпасів і військового обладнання протягом 24 годин у межах масштабної логістичної операції. За даними ЗМІ, два вантажні судна прибули до портів Ашдода та Хайфи. Вони перевезли тисячі авіаційних і наземних боєприпасів, військові вантажівки, легкі тактичні машини JLTV та інше спорядження.

З початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану Єрусалим, за даними видання, отримав понад 115,6 тис. тонн військової техніки та обладнання. Постачання здійснювали 403 авіарейсами та 10 морськими перевезеннями.