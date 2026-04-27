«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході

За словами політика, керівництво Ірану змушує американських чиновників їхати до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів

Сполучені Штати зазнають «приниження» з боку керівництва Ірану, намагаючись домовитися про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитують Bloomberg та Reuters.

Мерц зазначив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці». Він додав, що іранські представники «дуже вміло ведуть переговори – або ж дуже вміло їх не ведуть – дозволяючи американцям поїхати до Ісламабаду, а потім знову поїхати без жодного результату».

«Цілу націю принижує іранське керівництво, особливо цей так званий Корпус вартових ісламської революції. І тому я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше», – додав німецький політик.

Крім того, німецький канцлер пригадав, що висловив свій скептицизм безпосередньо Трампу під час двох розмов. «Якби я знав, що це триватиме п’ять чи шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б висловив йому свою думку ще рішучіше», – каже він.

За словами Мерца, урок, винесений із попередніх воєн, зокрема з очолюваних США кампаній в Афганістані та Іраку, полягає в тому, що проблемою є припинення таких конфліктів. Водночас він визнав, що не бачив близьких перспектив завершення конфлікту, оскільки Іран виявився сильнішим, ніж очікували його супротивники, а США не мають переконливої стратегії переговорів.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.