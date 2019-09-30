Зеленський і Трамп вляпалися у скандальну історію. Заради чого ?

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Становище гірше губернаторського

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Президент США Дональд Трамп – человек крайне вздорный и недалекий, мало соответствующий своей должности. Но, будучи опытным аферистом, он развел своего украинского коллегу Владимира Зеленского как ребенка. Причем, ухитрился сделать это дважды.

Первый раз, когда убедил его:

возобновить расследование в отношении гражданина США Хантера Байдена, некогда занимавшего высокий пост в мутной украинской компании «Бурисма» и по-прежнему являющегося сыном Джозефа Байдена, наиболее вероятного кандидата Демократической партии на предстоящих президентских выборах;

привлечь к участию в украинском расследовании своего личного юриста Рудольфа Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра.

Второй раз Трамп развёл Зеленского, когда без его ведома и согласия рассекретил и обнародовал запись своего телефонного разговора с ним, в ходе которого высокие договаривавшиеся стороны условились довести упомянутого Хантера Байдена до цугундера.

Справедливости ради надо сказать, что никакого особенного мастерства для достижения своей цели президенту США не потребовалось: президент Украины пошел на сговор с ним легко, был, казалось, готов ко всему и очень воодушевлен возможностью оказаться полезным главному начальнику Земли.

Помня, как падок Трамп на любую лесть, Зеленский через слово величал его «великим учителем», рассказывал, сколь много почерпнул из его бесценного опыта, удачно ввернул его любимое выражение «осушить болото», применительно к затеянной в Украине перетряске госаппарата.

Надо полагать, это восторженное словоизвержение пришлось Трампу по вкусу. И все же, посчитав, видимо, что дело прежде всего, он предпочел сосредоточиться на главном предмете разговора.

Напомнив о том, как много делают для Украины американцы и как мало – европейские трепачи, Трамп посетовал на то, что сама Украина не всегда отвечает США взаимностью. Своего «хорошего» генпрокурора (Виктора Шокина – Г.К.), открывшего дело Байдена-младшего, уволила, назначив на его место «плохого», который дело закрыл. А нехороший Байден-старший не перестает бахвалиться тем, что увольнения «хорошего» генпрокурора и закрытия дела Байдена-младшего добился именно он. «Для меня это звучит просто ужасно», – с горечью сказал Трамп, предложив Зеленскому разобраться с делом Байдена-младшего. И сделать это с участием Джулиани и Барра.

Называя вещи своими именами, Трамп вознамерился привлечь высокое должностное лицо другого государства к работе по дискредитации своего вероятного соперника на президентских выборах. Что, мягко говоря, не вполне соответствует бездушному американскому законодательству и лицемерной американской морали.

Все было сделано в стиле мафиозной разводки: президенту Украины напомнили, что за ней «должок» перед США и предложили «расплатиться» ответной «услугой». Объектом и жертвой которой должен был стать гражданин США.

Президент Украины, поспешив разделить уничижительную оценку европейцев, предложение президента США с энтузиазмом принял. И даже заверил сиятельного собеседника в том, что новым генпрокурором Украины назначит на сто процентов своего человека. Прозвучало, надо сказать, не вполне красиво – как прозрачный намек на то, что предположительно независимый новый украинский генпрокурор будет служить не его величеству закону, а его превосходительству президенту.

Впрочем, история с дискредитирующим их обоих разговором могла бы остаться для лидеров США и Украины без особых последствий, если бы не просочилась в печать. После чего опытный Трамп счел за благо опубликовать запись разговора, сделанную сотрудниками Белого Дома. А наивному Зеленскому осталось досадовать на то, что о его пресмыкательстве перед Трампом стало известно всем.

В сухом остатке имеем президента США, которому пустяшный, по его мнению, разговор с президентом Украины может выйти боком. Да еще каким. И президента Украины, рискующего крупно проиграть в случае победы на президентских выборах в США кандидата Демократической партии. И мало что выиграть в случае победы самого Трампа: оказанная которому «услуга» потеряет свою ценность в день его победы.

Американскому президенту не привыкать оказываться в положении, которое в одном старом анекдоте называют «хуже губернаторского». Его украинскому коллеге это должно быть в диковинку. Но, как говорится в другом старом анекдоте, обоим впору задуматься, ради чего, собственно, они этого говна наелись?

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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