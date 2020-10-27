Третина британців зізналися, що перуть постільну білизну лише раз на рік



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Британці перуть постіль доволі рідко

В опитуванні взяли участь 2 000 осіб. З них 18% зізналися, що і джинси перуть не частіше

Цікаві особливості щодо охайності британців виявила компанія Hammonds Furniture, провівши серед них тематичне опитування. Так, під час дослідження з'ясувалося, що 30% опитаних перуть постільну білизну не частіше одного разу на рік, розповідається на сайті Hammonds.

З такою ж періодичністю 36% британців чистять ковдри. А 18% респондентів зізналися, що відправляють у пральну машину джинси з тією ж періодичністю.

Краще йдуть справи з рушниками. Їх 40% жителів Британії перуть після кожного використання, а 45% – після п'яти витирань.

А ось із нижньою білизною не все однозначно. У цілому після кожного носіння її перуть 80% респондентів, але дані різняться в залежності від статі. 25% чоловіків відправляють труси в прання тільки після того, як надінуть їх п'ять разів. 13% жінок роблять так само. При цьому кожен 10-й британець змінює нижню білизну тільки після 10 разів носіння. З них 3% – жінки.

Тільки 17% жінок перуть бюстгальтер після кожного надягання. Більша частина (55%) носять його не менше п'яти разів, перш ніж відправити в пралку. А 6% й узагалі змінюють ліфчики тільки після 10 випадків одягання.

Згідно з дослідженням, найбільш ошатне місто Великобританії – Ньюкасл-апон-Тайн. 17% його жителів перуть усі предмети одягу кожен раз після використання. А найрідше чистять речі жителі Белфаста. 14% містян відправляють нижню білизну в пральну машину тільки після 10 одягань.

В опитуванні взяли участь 2 000 осіб.

Результати дослідження засмутили експертів Hammonds Furniture. Вони нагадали, що звичка рідко прати предмети гардероба й інші речі може привести до появи пилових кліщів, грибкових інфекцій, подразнення шкіри й інших неприємних наслідків.