Трюдо та Помпео обговорили ситуацію в Україні



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Майк Помпео та Джастін Трюдо

Прем'єрміністр та державний секретар підтвердили актуальність партнерства Канади та США

Прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо та державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі 22 серпня обговорили питання України.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу прем'єра Канади.

«Прем'єрміністр та державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема про Венесуелу, Іран, Україну, а також Джамму та Кашмір», - йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили співпрацю між Канадою та США в Арктиці, при цьому прем'єрміністр підтвердив багаторічну позицію Канади щодо суверенітету Канади над Північно-Західним проходом.

Прем'єрміністр та державний секретар підтвердили актуальність партнерства Канади та США, яке буде посилено шляхом ратифікації нової північноамериканської Угоди про вільну торгівлю.

Трюдо та Помпео обмінялися думками про відносини із Китаєм та згадали про ситуацію у Гонконзі.

Прем'єрміністр подякував державному секретареві за приїзд до Оттави та заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції.

Нагадаємо, вчора ввечері Володимир Зеленський подзвонив прем’єрміністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Також міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та державний секретар США Майк Помпео поговорили про Україну під час зустрічі в Оттаві.