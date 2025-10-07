Головна Світ Політика
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські дипломати, які працюють у столицях ЄС, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки
За даними ЗМІ, рішення вдалося ухвалити, оскільки Угорщина зняла вето

Країни Європейського Союзу погодилися запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Рішення ухвалили у відповідь на дії РФ, зокрема серію диверсій, до яких причетні шпигуни під дипломатичним прикриттям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Розвідувальні служби ЄС заявляють, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують операціями за кордоном, щоб уникнути стеження контррозвідки. «Вони призначені в одне місце, але працюють в іншому. Розвідслужби країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути складніше стежити за ними», – каже неназваний високопоставлений дипломат ЄС.

Згідно з новими правилами, представники РФ, акредитовані в одній із європейських столиць, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки за межі країни перебування. Ініціатива є частиною нового пакета санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За словами двох джерел, його ухвалення стало можливим після того, як Угорщина – остання країна, що блокувала рішення, – зняла своє вето. Затвердження обмежень може затриматися через позицію Австрії. Відень наполягає на включенні до пакета пункту, який скасовує санкції щодо активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Цей крок, як стверджує австрійська сторона, має компенсувати збитки банку Raiffeisen, понесені у Росії.

Нагадаємо, величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у скандинавських країнах, ймовірно, виконують розвідувальні завдання. Про це йдеться у спільному проєкті норвезьких, шведських, данських і фінських журналістів

Як повідомлялося, декілька російських дипломатів, які прийшли на екскурсію будівлею британського парламенту в Лондоні, в якийсь момент відокремилися від загальної групи і зайшли в приміщення Палати лордів, закрите для відвідувань, звідки їх вигнала охорона.

До слова, Мексика стала прихистком для численних російських агентів. Водночас посольство РФ в цій країні є одним із найбільших у світі. 

