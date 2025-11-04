Головна Країна Політика
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського
Зеленський наголосив, що прогрес України на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент: Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи

Звіт Єврокомісії підтверджує, що Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі. Країна готова відкрити кластери один, два та шість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Це найкращий результат оцінювання на сьогодні – доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян», – йдеться у заяві.

Зеленський подякував «кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною».

«Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи. Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей», – підсумував президент.

Нагадаємо, у проєкті щорічного звіту Європейської комісії вказано, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією.

Як повідомлялося, саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина.

До слова, Європа розглядає пропозицію про зміну правил членства в Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок.

