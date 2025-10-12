Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою

Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС

Путін 8 жовтня прибув із візитом до столиці Таджикистану

Європейський Союз звинуватив Таджикистан у невиконанні зобов'язань за ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС), пише «Главком».

У заяві Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) підкреслюється, що ЄС підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів, скоєних у межах міжнародного права через війну, розв'язану Кремлем проти України. ЄС також закликає всі країни до співпраці з Міжнародним кримінальним судом, який проводить розслідування в Україні.

Напередодні візиту путіна до Таджикистану для участі в саміті «Центральна Азія – Росія» та засіданні Ради глав держав СНД міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Душанбе відмовити йому у в’їзді або заарештувати його після прибуття.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Раніше російський диктатор Володимир Путін не отримав запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка приймала захід у своїй країні. Причиною став чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля.