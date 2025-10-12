Головна Світ Політика
search button user button menu button

Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС
фото: Reuters

Путін 8 жовтня прибув із візитом до столиці Таджикистану 

Європейський Союз звинуватив Таджикистан у невиконанні зобов'язань за ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС), пише «Главком».

У заяві Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) підкреслюється, що ЄС підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів, скоєних у межах міжнародного права через війну, розв'язану Кремлем проти України. ЄС також закликає всі країни до співпраці з Міжнародним кримінальним судом, який проводить розслідування в Україні.

Напередодні візиту путіна до Таджикистану для участі в саміті «Центральна Азія – Росія» та засіданні Ради глав держав СНД міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Душанбе відмовити йому у в’їзді або заарештувати його після прибуття.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Раніше російський диктатор Володимир Путін не отримав запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка приймала захід у своїй країні. Причиною став чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля. 

Теги: Європейський Союз Таджикистан арешт путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
13 вересня, 15:34
Літак з міністеркою оборони Іспанії на борту прямував до авіабази у Литві
Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії
24 вересня, 12:50
Без станції нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
24 вересня, 11:16
Зеленський: Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти
Масована атака на Україну тривала понад 12 годин – Зеленський
28 вересня, 10:20
Сирський назвав ключові показники контрнаступу
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
29 вересня, 10:56
Черги з тисяч фур на кордоні Казахстану та Росії через перевірку підсанкційних товарів
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії
2 жовтня, 15:28
Резолюція ПАРЄ підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє»
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
2 жовтня, 13:56
Затримання водія позашляховика Mercedes-Benz G500
Побив і кинув непритомного на дорозі. Що відомо про водія Mercedes, який напав на велосипедиста
30 вересня, 18:39
Владивосток заповнений сірими багатоповерховими будинками часів СРСР
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
5 жовтня, 17:58

Політика

Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»
Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
Переговори про перемир'я у Газі: катарські делегати загинули в ДТП – ЗМІ
Переговори про перемир'я у Газі: катарські делегати загинули в ДТП – ЗМІ
У Єгипті пройде саміт для припинення війни в Газі: названо дату
У Єгипті пройде саміт для припинення війни в Газі: названо дату
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану

Новини

Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua