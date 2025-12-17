Головна Світ Соціум
У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів
У небі виднілись спалахи від вибухів
скриншот з відео

Офіційної інформації щодо постраждалих чи масштабів руйнувань наразі немає

У ніч на 17 грудня дрони у Саратовській області пролунала серія гучних вибухів. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапив Саратовський НПЗ, який вже неодноразово став мішенню для таких атак, пише «Главком».

Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 потужних вибухів, що прогриміли в Саратові та сусідньому місті Енгельс.

Очевидці зазначають, що вибухи відбувалися в південній частині міста. Також були зафіксовані гучні звуки з мікрорайону Сонячний, а в небі виднілись спалахи від вибухів.

Офіційної інформації щодо постраждалих чи масштабів руйнувань наразі немає, але очевидці повідомляють про активну роботу систем ППО.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у місті Саратов у Росії. 

