«Ми запускаємо процес»: міністр фінансів Туреччини пояснив, чому країна так хоче до ЄС

Для початку Туреччина прагне продавати більше товарів до країн ЄС

Туреччина має намір запутити процес переговорів щодо вступу до Євросоюзу, заявив глава міністерства казначейства та фінансів країни Мехмет Шимшек на саміті в Австрії. Про це пише Bloomberg.

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«Ми дивимося на ЄС як джерело натхнення для змін. Це найкращий шлях із усіх можливих», – сказав Шімшек. «Все, що нам потрібно, – це дозволити нам продовжити шлях, який є таким актуальним з точки зору трансформації країни», – додав він.

Шимшек зазначив, що Туреччина мала «важке десятиліття» через «внутрішні і регіональні проблеми, травми і виклики». «Можливо, ми збилися з курсу», – визнав він. Тим не менш, країна планує провести економічні та політичні реформи, і в тому, як вони пройдуть, ключ до прогресу, вважає міністр.

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Першими необхідними кроками для можливого членства він назвав включення деяких сільськогосподарських товарів і послуг Туреччини в систему митного союзу ЄС. За даними Bloomberg, Туреччина прагне залучити більше іноземних інвесторів і країн, щоб допомогти вирішити свої економічні проблеми, спричинені стрімкою інфляцією.

Нагадаємо, раніше про прагнення знову запустити процес вступу до ЄС заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Під час саміту НАТО у Вільнюсі він закликав Іспанію, голову в Раді ЄС цього року допомогти активізувати процес приєднання Анкари до Євросоюзу.

Туреччина прагне вступити до ЄС із 1980-х років. Офіційні переговори розпочалися ще 2005 року, проте вже давно зайшли у глухий кут. Причини розбіжностей – порушення прав людини в Туреччині, відсутність незалежності судової системи та розвідка Анкарою енергетичних ресурсів у водах, що оспорюються, навколо Кіпру. Крім того, відносини з ЄС також були натягнуті через переслідування політичних опонентів Ердоганом.

Туреччина прагне відновити економіку країни, яка переживає кризу на тлі сильної інфляції (на піку минулого жовтня вона досягла 85,5%). Після перемоги Ердогана на виборах він призначив нового голову ЦБ Хафізе Гайє Еркан, яка багато років працювала у провідних американських банках. На двох останніх засіданнях регулятор підвищив ключову ставку із 8,5 до 17,5%. Це перший цикл підвищення за останні два роки.

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Шимшек також обійняв посаду голови Мінфіну після перемоги Ердогана на виборах. Його призначення, як і прихід Хафізе Гайє Еркан у ЦП пов'язують із зміною курсу економіки країни. Financial Times називала Шимшека «улюбленцем» іноземних інвесторів, зазначивши, що економіст має великий авторитет.

Перед тим, як очолити Мінфін Шімшек висунув кілька умов Ердогану, писав раніше Bloomberg. Зокрема, він зажадав надати можливість фінансовій владі проводити незалежну грошово-кредитну політику.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про досягнення рекордного обсягу експорту у сфері оборонпрому – $2,3 млрд у перші шість місяців поточного року. Про це він заявив у відеозверненні до учасників церемонії відкриття 16-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2023 у Стамбулі.

За словами турецького лідера, Туреччина має амбітну мету експорту зброї – досягти $6 млрд до кінця року.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надає великого значення розвитку оборонної промисловості, незважаючи на численні перешкоди, а також приховані та відкриті ембарго. За його словами, Туреччина вже пожинає плоди зусиль, вкладених у розвиток вітчизняних технологій.