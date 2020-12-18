Twitter розробить нові типи акаунтів для ботів та померлих людей

Крім того, у неактивних акаунтах соцмережа видалятиме галочки верифікації

У 2021 році Twitter планує ввести два нові типи облікових записів — для ботів та померлих людей. Про це повідомила пресслужба Twitter.

У соцмережі наголосили, що автоматизовані облікові записи (боти) можуть принести велику користь. Зокрема, вони можуть повідомляти про землетруси або нагадувати про самообслуговування. Але щоб користувачі могли відрізняти такі акаунти від інших, для них створять окрему категорію.

Окремий тип облікових записів існуватиме і для померлих людей.

«Ми не плануємо автоматично видаляти підтверджений значок із неактивних облікових записів людей, які більше не живуть, і працюємо над створенням методу пам’яті цих облікових записів у 2021 році», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії почнуть видаляти галочку про верифікацію акаунту у неактивних та неповних облікових записах.

Twitter вважатиме повними лише акаунти із зображенням профілю, зображуваним іменем, а також підтвердженим номером телефону або адресою електронної пошти. А неактивними вважатимуться облікові записи, якими не користувалися понад 6 місяців.

Втратити галочку верифікації можна буде і за порушення правил соцмережі. Однак такі випадки співробітники розглядатимуть в окремому порядку.

Нагадаємо, що Twitter тестує нову функцію – голосові чати.