Twitter блокуватиме недостовірні повідомлення про Covid-19

Сервіс буде видаляти пости з брехнею про вакцини від коронавірусу

Із соціальної мережі будуть видалятися, зокрема, твердження, що коронавірусу не існує, і вакцинація від нього не вимагається

З наступного тижня керівництво сервісу Twitter буде видаляти пости, які містять недостовірну інформацію про вакцини проти коронавірусу. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у середу, 16 грудня.

Зазначається, що під видалення можуть потрапити повідомлення, які містять «помилкові твердження, що вакцинація і вакцини використовуються для навмисного завдання шкоди людям або контролю над ними» і «неправдиві і раніше спростовані заяви про побічні ефекти вакцинації».

Крім того, як додали в адміністрації соцмережі, будуть видалятися також твердження, що коронавірусу не існує, і вакцинація від нього не вимагається.

Водночас з січня наступного року у Twitter всі повідомлення, що містять неперевірену інформацію або чутки про вакцини, будуть позначені як спірні.

Нагадаємо, що Техас подає новий антимонопольний позов проти Google.

Раніше повідомлялося, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

Крім того, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.

Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

До того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за «серйозні і неодноразові порушення закону».

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

До слова, Twitter закриє Periscope.