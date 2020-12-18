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    У світі

    Twitter тестує нову функцію – голосові чати

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    Соцмережа буде тестувати низку допоміжних функцій - Twitter тестує нову функцію – голосові чати
    Соцмережа буде тестувати низку допоміжних функцій
    Фото з відкритих джерел

    Нова функція отримала назву Spaces і є віртуальними кімнатами для живого спілкування

    Компанія Twitter почала бета-тест функції групових голосових чатів.

    Тестом займається команда Spaces, до якої увійшла невелика група користувачів Twitter.

    Під час тестування голосових чатів команда зможе кликати у кімнати підписників та запрошувати нещодавно зареєстрованих користувачів. Контролювати чат буде той, хто його створив.

    Крім чату, соцмережа буде тестувати низку допоміжних функцій, як-от реакція на слова, транскрипція голосу, а також модерація (система скарг). Остання функція буде закріплена за власником чату, а користувачі зможуть ділитися твітами та реагувати на розмову за допомогою емодзі.

    Нагадаємо, що Twitter блокуватиме недостовірні повідомлення про Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

    Крім того, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google

    Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

    До того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за «серйозні і неодноразові порушення закону».

    Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

    До слова, Twitter закриє Periscope.

    Теги: Twitter соціальні мережі час
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