Twitter тестує нову функцію – голосові чати
Нова функція отримала назву Spaces і є віртуальними кімнатами для живого спілкування
Компанія Twitter почала бета-тест функції групових голосових чатів.
Тестом займається команда Spaces, до якої увійшла невелика група користувачів Twitter.
Під час тестування голосових чатів команда зможе кликати у кімнати підписників та запрошувати нещодавно зареєстрованих користувачів. Контролювати чат буде той, хто його створив.
Крім чату, соцмережа буде тестувати низку допоміжних функцій, як-от реакція на слова, транскрипція голосу, а також модерація (система скарг). Остання функція буде закріплена за власником чату, а користувачі зможуть ділитися твітами та реагувати на розмову за допомогою емодзі.
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Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.
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