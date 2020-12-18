Twitter тестує нову функцію – голосові чати

Нова функція отримала назву Spaces і є віртуальними кімнатами для живого спілкування

Компанія Twitter почала бета-тест функції групових голосових чатів.

Тестом займається команда Spaces, до якої увійшла невелика група користувачів Twitter.

Під час тестування голосових чатів команда зможе кликати у кімнати підписників та запрошувати нещодавно зареєстрованих користувачів. Контролювати чат буде той, хто його створив.

Крім чату, соцмережа буде тестувати низку допоміжних функцій, як-от реакція на слова, транскрипція голосу, а також модерація (система скарг). Остання функція буде закріплена за власником чату, а користувачі зможуть ділитися твітами та реагувати на розмову за допомогою емодзі.

Нагадаємо, що Twitter блокуватиме недостовірні повідомлення про Covid-19.

Раніше повідомлялося, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

Крім того, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.

Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

До того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за «серйозні і неодноразові порушення закону».

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

До слова, Twitter закриє Periscope.