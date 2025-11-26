Головна Світ Соціум
У Баку затримали групу осіб за пропаганду комуністичної ідеології (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Баку затримали групу осіб за пропаганду комуністичної ідеології (відео)
Попереднім слідством встановлено, що затримані орендували офіс за підтримки та фінансування іншої держави, діяли в групі і періодично проводили збори
Під час огляду офісів і квартир зазначених осіб було виявлено та вилучено численні матеріали, спрямовані на пропаганду комуністичної ідеології

У Баку затримано групу осіб, які намагалися влаштувати ходу з прапорами колишнього СРСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на report.az.

У ході операцій, проведених співробітниками поліції, Абдулла Ібрагімлі, Ібрагім Асадлі та інші особи, які брали участь у ході, були затримані. Стосовно цих осіб порушено кримінальну справу.

Попереднім слідством встановлено, що затримані орендували офіс за підтримки та фінансування іншої держави, діяли в групі і періодично проводили збори.

Під час огляду офісів і квартир зазначених осіб було виявлено та вилучено численні матеріали, спрямовані на пропаганду комуністичної ідеології, прапори, примірники книг, що пропагують радикалізм, а також CD-диски та інші електронні пристрої.

До слова, раніше президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою. Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто «створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті».

