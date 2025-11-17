Вірменія і США обговорили старт проєкту «маршрут Трампа»

Вірменія і США узгодили підготовку до запуску нового транзитного коридору для зміцнення миру та розвитку регіону

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та заступниця держсекретаря США з політичних питань Еллісон Хукер обговорили запуск транзитного проєкту під робочою назвою «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аrmenpress.

Зустріч відбулася на тлі оцінки прогресу у реалізації мирних домовленостей між Вірменією та Азербайджаном, укладених від 8 серпня. Мірзоян і Хукер обмінялися думками щодо підготовчих робіт, необхідних для будівництва коридору, та визначили ключові етапи запуску проєкту.

Крім того, на зустрічі обговорювали розвиток стратегічного партнерства Вірменії та США. Сторони підтвердили готовність поглиблювати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, штучного інтелекту та залучення інвестицій, які становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, що США отримають виняткові права на розробку стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ за мирною угодою між Вірменією та Азербайджаном. У Вашингтоні лідери країн підпишуть рамковий документ, що має на меті «конкретний шлях до миру» між двома країнами. Частиною угоди є розв’язування давньої проблеми транспортного сполучення. Азербайджан прагне отримати коридор через Вірменію, який би з'єднав основну частину країни з ексклавом Нахічевань, що межує з Туреччиною.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Наступним кроком стане ратифікація документа парламентами обох держав, що стане остаточним етапом у встановленні тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.