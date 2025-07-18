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Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Чеський лідер підписав поправку, яка передбачає увʼязнення до пʼяти років за пропагування комунізму
фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

Країна прирівняла пропаганду комуністичної ідеології до нацистської

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто «створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті». Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.

Тим часом Комуністична партія Чехії та Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катерина Конечна, назвала це рішення «політично вмотивованим». «Це ще одна невдала спроба вивести KSČM за межі закону і залякати критиків нинішнього режиму», – йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, 9 травня в селищі Міжгір’я двоє чоловіків пересувалися у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

До слова, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську. Згодом стало відомо, що було затримано двох іноземців.

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Теги: пропаганда Петр Павел Чехія

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