У Бангкоку прогриміли кілька вибухів: є поранені

Вранці в п’ятницю, 2 серпня, у місті Бангкок — столиці Таїланду — прогриміла серія вибухів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на тайські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в різних місцях міста сталося від трьох до п'яти несильних вибухів.

В результаті незначні поранення отримали двоє двірників.

Поліція Таїланду вже заявила, що розслідує серію інцидентів і повідомить подробиці пізніше.

Several small explosions heard at different locations in Bangkok. Bangkok is currently hosting a regional security meeting of foreign ministers from ASEAN. Read: https://t.co/npnv8iIZfZ pic.twitter.com/nRyQp0ZCjh

#Update

Two people were injured Friday as at least two small explosions hit Bangkok, police said, as Thailand hosts a regional summit attended by US Secretary of State Mike Pompeo pic.twitter.com/9lY5x1780C