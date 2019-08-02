  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Бангкоку прогриміли кілька вибухів: є поранені

    • Розсилка
    У Бангкоку прогриміли кілька вибухів - У Бангкоку прогриміли кілька вибухів: є поранені
    У Бангкоку прогриміли кілька вибухів
    Фото: AFP

    В результаті незначні поранення отримали двоє двірників

    Вранці в п’ятницю, 2 серпня, у місті Бангкок — столиці Таїланду — прогриміла серія вибухів.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на тайські ЗМІ.

    Згідно з повідомленнями ЗМІ, в різних місцях міста сталося від трьох до п'яти несильних вибухів.

    В результаті незначні поранення отримали двоє двірників. 

    Поліція Таїланду вже заявила, що розслідує серію інцидентів і повідомить подробиці пізніше.

    У ці дні в місті проходить зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та їхніх колег з інших держав, включаючи США, Китай і Росію.

    вибух Таїланд Бангкок Twitter поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ