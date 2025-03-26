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Іран показав підземну базу з великими запасами зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран показав підземну базу з великими запасами зброї
Іран показав, що має багато ракет
фото: Telegram-канал IRGC

На підземній базі стоять вантажівки з ракетами висотою від трьох до п'яти метрів, а також ракети завдовжки близько десяти метрів, що розміщені на спеціальних упорах

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану побудував підземну військову базу, на якій зберігаються запаси крилатих і балістичних ракет. Іранське державне телебачення продемонструвало кадри, на яких видно майже кілометрові ряди вантажівок з ракетами на пускових установках. Фрагмент відео був опублікований у Telegram-каналі «Новини КВІР Революційна гвардія» та на платформі X OSINT-аналітиком OSINTdefender, інформує «Главком».

На відео, що транслювалося іранським телеканалом TV.SNN, видно довгі тунелі, під стінами яких стоять контейнери, ймовірно, з ракетами. Камера рухається далі, з'являються вантажівки з ракетами висотою від трьох до п'яти метрів, а також ракети завдовжки близько десяти метрів, що розміщені на спеціальних упорах. Запис триває майже півтори хвилини, протягом яких демонструються нові види зброї, що зберігаються на підземній базі КВІР.

У Telegram-каналі вказано, що на початку запису один із чоловіків, який знаходиться в військовій машині, – це начальник штабу генерал-майор Багері. Він заявив, що Іран нібито створив сильніший, ніж раніше, «залізний кулак». Генерал-майор також зазначив, що темпи зростання кількості ракет значно перевищують можливості ворогів КВІР.

Нагадаємо, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий.

Теги: ракета балістичні ракети Іран

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