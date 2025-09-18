У Башкирії спалахнув нафтохімічний комплекс «Газпрому» (відео)

Ступінь пошкоджень з'ясовується

Сьогодні, 18 вересня, дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпрому» в місті Салават. Завод спалахнув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника адміністрації Башкортостану Радія Хабірова.

«Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронах. Ступінь пошкоджень з'ясовується.

До слова, російські Telegram-канали 26 листопада 2024 року повідомили, нібито одне з промислових підприємств Башкортостану зазнало атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Стверджується, що ціллю повітряної атаки став об'єкт у Салаваті.