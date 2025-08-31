Головна Країна Події в Україні
У камері збитого БпЛА окупантів знайдено кадри з китайського заводу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У камері збитого БпЛА окупантів знайдено кадри з китайського заводу
фото: Сергій «Флеш»/Telegram

Знахідка підтверджує, що Китай продовжує постачати комплектуючі для російських військових технологій

Український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Безкрестнов опублікував цікавий доказ того, що Китай є основним постачальником високотехнологічних компонентів для російської зброї, передає «Главком».

У камері збитого російського дрона «Гербера»  було виявлено відео, зняте на китайському заводі, де, імовірно, тестували її роботу. На відео чітко видно виробничий цех або лабораторію, а у вікні – рух транспорту на вулиці великого міста.

Ця знахідка підтверджує, що Китай продовжує постачати комплектуючі для російських військових технологій.

Як відомо, німецька компанія Quantum Systems розширює свою діяльність в Україні, відкриваючи нові виробничі потужності на секретних об'єктах. Ця співпраця поєднує бойовий досвід українських військових із захищеними німецькими технологіями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Quantum Systems розпочала свою допомогу Україні з постачання розвідувальних дронів Vector на початку повномасштабного вторгнення. З того часу компанія відкрила кілька підприємств в Україні, на додаток до існуючих заводів у Німеччині, США та Австралії. За словами директора Маттіаса Лена, присутність в Україні є критичною для будь-якого виробника військових дронів, оскільки «уся розробка у сфері дронів іде саме з Донбасу, а не з Кремнієвої долини».

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

