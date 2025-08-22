СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині

СБУ затримала залізничника-агента фсб, який шпигував за військовими ешелонами на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії «Укрзалізниці», який підозрюється у співпраці з російською фсб. За даними СБУ, агент шпигував за ешелонами Сил оборони на замовлення ворожої спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, залізничник збирав розвіддані під час ремонтних робіт на коліях у прикордонних районах східного регіону. Він приховано відстежував рухомий склад Збройних Сил України, передаючи куратору інформацію про кількість, маршрути та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової.

Крім того, під час своїх робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування українських оборонних ліній та інших військових об'єктів. За даними СБУ, окупанти планували використати отримані розвіддані для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини.

Слідство встановило, що залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби після того, як публікував антиукраїнські коментарі в анонімних телеграм-каналах. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його на початковому етапі розвідувальної діяльності.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімним чатом, який він використовував для контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

