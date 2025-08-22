Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

СБУ затримала залізничника-агента фсб, який шпигував за військовими ешелонами на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії «Укрзалізниці», який підозрюється у співпраці з російською фсб. За даними СБУ, агент шпигував за ешелонами Сил оборони на замовлення ворожої спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, залізничник збирав розвіддані під час ремонтних робіт на коліях у прикордонних районах східного регіону. Він приховано відстежував рухомий склад Збройних Сил України, передаючи куратору інформацію про кількість, маршрути та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової.

Крім того, під час своїх робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування українських оборонних ліній та інших військових об'єктів. За даними СБУ, окупанти планували використати отримані розвіддані для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини.

Слідство встановило, що залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби після того, як публікував антиукраїнські коментарі в анонімних телеграм-каналах. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його на початковому етапі розвідувальної діяльності.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімним чатом, який він використовував для контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома»  у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября.

СБУ зазначає, що в аудіозаписі розмови посадовця НАБУ обговорюються умови продажу (технічної коноплі, – «Главком») та звучать обіцянки надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

Читайте також:

Теги: СБУ Харківщина шпигун росія Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексхавбек «Шахтаря» Олександр Роспутько став гравцем «Чайки» Піщанокопське
21-річний ексфутболіст «Шахтаря» отримав громадянство Росії та став гравцем клубу з РФ
20 серпня, 10:39
Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
19 серпня, 13:38
У різних населених пунктах пошкоджено 18 об’єктів
На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина
19 серпня, 13:27
ЗСУ у західній частині вклинення противника активно атакують у напрямку Кіндратівка – Костянтинівка та Андріївка – Золотарівський заповідник
Битва за Сумщину: які перспективи у ЗСУ
4 серпня, 15:50
Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Горить таунхаус через удар блискавки
У Підмосковʼї блискавка підпалила будинок
2 серпня, 01:53
Бескрестнов: Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає
Звук війни змінюється: Росія почала використовувати новий тип «Шахедів»
31 липня, 08:53
Голова МЗС РФ заявив, що його країна вперше за свою історію самотужки воює проти всього Заходу
Лавров бідкається, що РФ веде війну проти Заходу нібито без союзників
28 липня, 15:34
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ
Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ
25 липня, 10:12

Кримінал

СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині
СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
Справа Фаріон: прокурор зачитав записи розмов Зінченка в камері (відео)
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід
ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
15K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3349
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2965
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2086
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua