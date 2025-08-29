Головна Світ Економіка
У серпні Росія зазнала рекордних втрат в нафтопереробці – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Пожежа на одному з російських НПЗ
Росія намагається компенсувати втрати, збільшуючи рівень переробки на тих заводах, які продовжують працювати

У серпні 2025 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в нафтопереробній галузі. За даними Reuters, ці втрати були спричинені ударами українських безпілотників та плановим технічним обслуговуванням. Загальні потужності первинної переробки, що зупинилися, досягли 6,4 млн тонн, з яких майже половина (3,1 млн тонн) – результат атак дронів, інформує «Главком».

Українські безпілотники цілеспрямовано атакували великі нафтопереробні заводи в Самарі, Сизрані, Волгограді та інших регіонах, що призвело до значних збитків. Попри це, Росія намагається компенсувати втрати, збільшуючи рівень переробки на тих заводах, які продовжують працювати.

Через дефіцит палива, особливо в сезон високого попиту, російський уряд запровадив заборону на експорт бензину та встановив контроль над цінами на внутрішньому ринку.

Експерти зазначають, що українські удари вивели з ладу близько 17% російських нафтопереробних потужностей, що еквівалентно приблизно 1,2 мільйона барелів на день. Проте, нарощування переробки на інших підприємствах допомагає Росії частково стабілізувати ситуацію.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

