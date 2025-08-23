Головна Світ Політика
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
Захід був організований на знак підтримки України
фото: Miejskireporter

Перед посольством Росії у Варшаві розмалювали український прапор

На День Державного прапора України у Варшаві перед будівлею російського посольства відбулася акція солідарності. Близько одинадцятої години ранку кілька десятків активістів розмалювали асфальт, створивши український прапор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Miejskireporter.

Захід був організований на знак підтримки України. Учасники використали синю та жовту фарбу, щоб створити прапор на дорозі перед будівлею. Протестувальники також тримали банери з гаслом «Солідарність з Україною» та плакати із перекресленим зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України фото 1
фото: Miejskireporter

На місце події прибули співробітники поліції, які відреагували на дії активістів. Рух транспорту на вулиці було перекрито. Правоохоронці почали змивати фарбу з асфальту.

фото: Miejskireporter

Акція відбулася у день, коли Україна та її союзники у всьому світі святкують День Державного прапора – символ свободи та незламності української нації.

Нагадаємо, Європейська комісія відзначила День Державного Прапора України, піднявши український прапор перед своєю штаб-квартирою у Брюсселі. Цей символічний жест став знаком єдності та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

У своєму офіційному повідомленні Єврокомісія наголосила, що український прапор уособлює «мужність, витривалість і свободу».

Теги: Польща посольство активісти прапор України росія Варшава

