Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
Український воїн після повернення з російського полону
фото: Костянтин і Влада Ліберови

Дипломати наголошують, що рішення РФ вийти з конвенції є фактичним зізнанням у злочині

Рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням є фактичним зізнанням у злочині. Росія системно катує та прагне уникнути відповідальності за порушення прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ.

«Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю», – йдеться в заяві.

З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Як зазначає МЗС, Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права.

«Лише процедурні положення конвенції, яка не передбачає примусового виключення держави-учасниці, дозволяли Росії формально залишатися стороною цього важливого міжнародно-правового документа. Водночас Росія фактично руйнувала механізм конвенції: не брала реальної участі у роботі Європейського комітету з питань запобігання катуванням та не допускала на свою територію експертів комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями», – наголошують дипломати.

Крім того, МЗС пригадало, що Росія відмовляється надавати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до місць несвободи, включно з місцями утримання військовополонених. «Все це свідчить про те, що Росія планомірно «закриває» будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію «імперії тюрем», – йдеться в заяві.

Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення до відповідальності та закликає міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань.

Як відомо, Російська Федерація виходить з Європейської конвенції проти катувань. Глава уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, яка схвалює вихід країни з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню.

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це реальний механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами.

Читайте також:

Теги: росія МЗС полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
23 серпня, 09:37
Трамп, Зеленський та європейські лідери під час зустрічі в Овальному кабінеті
Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак
21 серпня, 01:51
Кадри пошкодженого трубопроводу
Угорщина подякувала Росії за відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба»
19 серпня, 23:26
Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
18 серпня, 19:00
Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки
На Камчатці прокинувся черговий вулкан: третій за місяць
14 серпня, 08:48
Масштабна пожежа виникла на Саратовському НПЗ після атаки дронів
Саратовський НПЗ зупинив свою роботу після атаки дронів – Bloomberg
12 серпня, 02:54
Ворог хоче зачепитися за Куп'янськ та Покровськ
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ тримають «хитку рівновагу»
11 серпня, 10:40
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57
У суботу, 26 липня, волгоградський клуб у гостях поступився «Челябінську»
Російський футбольний клуб провів ніч у аеропорту через атаку дронів
28 липня, 13:43

Політика

Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах
«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни
Кислиця розповів, чим його приємно вразив Трамп
Кислиця розповів, чим його приємно вразив Трамп
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
Зеленський назвав перші країни, з якими діятиме множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими діятиме множинне громадянство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
30K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
20K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2420
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua