Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань

Дипломати наголошують, що рішення РФ вийти з конвенції є фактичним зізнанням у злочині

Рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням є фактичним зізнанням у злочині. Росія системно катує та прагне уникнути відповідальності за порушення прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ.

«Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю», – йдеться в заяві.

З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Як зазначає МЗС, Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права.

«Лише процедурні положення конвенції, яка не передбачає примусового виключення держави-учасниці, дозволяли Росії формально залишатися стороною цього важливого міжнародно-правового документа. Водночас Росія фактично руйнувала механізм конвенції: не брала реальної участі у роботі Європейського комітету з питань запобігання катуванням та не допускала на свою територію експертів комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями», – наголошують дипломати.

Крім того, МЗС пригадало, що Росія відмовляється надавати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до місць несвободи, включно з місцями утримання військовополонених. «Все це свідчить про те, що Росія планомірно «закриває» будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію «імперії тюрем», – йдеться в заяві.

Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення до відповідальності та закликає міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань.

Як відомо, Російська Федерація виходить з Європейської конвенції проти катувань. Глава уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, яка схвалює вихід країни з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню.

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це реальний механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами.