У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки
За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах
У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки, повідомляє грузинський «Перший канал».
«Двоє людей були витягнуті живими, у важкому стані, але обидва контактували. Вони знаходяться в лікарні. Імовірно, рятувальники бачили тіло мертвої людини, ця інформація зараз уточнюється», - заявив міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.
Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.
«Рятувальники виявили і дістали тіло загиблої жінки з-під завалів будинку в Батумі», – зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, у Батумі 8 жовтня обвалилася прибудова п'ятиповерхового будинку, за наявною інформацією, мешканці опинилися під уламками, ведуться пошукові роботи.
За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах, а рятувальники мали контакт з двома з них.
Що стосується можливих причин, то до обвалення могли привести вибух газу або пошкодження при ремонті.