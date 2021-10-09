За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах

У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки, повідомляє грузинський «Перший канал».

«Двоє людей були витягнуті живими, у важкому стані, але обидва контактували. Вони знаходяться в лікарні. Імовірно, рятувальники бачили тіло мертвої людини, ця інформація зараз уточнюється», - заявив міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.

«Рятувальники виявили і дістали тіло загиблої жінки з-під завалів будинку в Батумі», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у Батумі 8 жовтня обвалилася прибудова п'ятиповерхового будинку, за наявною інформацією, мешканці опинилися під уламками, ведуться пошукові роботи.

За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах, а рятувальники мали контакт з двома з них.

Що стосується можливих причин, то до обвалення могли привести вибух газу або пошкодження при ремонті.