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    У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки

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    У Грузії з-під завалів підняли тіло загиблої жінки - У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки
    У Грузії з-під завалів підняли тіло загиблої жінки
    Фото: NewsTBILISI

    За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах

    У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки, повідомляє грузинський «Перший канал».

    «Двоє людей були витягнуті живими, у важкому стані, але обидва контактували. Вони знаходяться в лікарні. Імовірно, рятувальники бачили тіло мертвої людини, ця інформація зараз уточнюється», - заявив міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

    Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.

    «Рятувальники виявили і дістали тіло загиблої жінки з-під завалів будинку в Батумі», – зазначено в повідомленні.

    Нагадаємо, у Батумі 8 жовтня обвалилася прибудова п'ятиповерхового будинку, за наявною інформацією, мешканці опинилися під уламками, ведуться пошукові роботи.

    За словами міністра внутрішніх справ, в результаті обвалення будівлі в Батумі загинули 10-15 людей у завалах, а рятувальники мали контакт з двома з них.

    Що стосується можливих причин, то до обвалення могли привести вибух газу або пошкодження при ремонті.

    Теги: вибух міністр рятувальники
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    У Батумі з-під завалів підняли тіло загиблої жінки