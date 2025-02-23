Сирський про удари по РФ: Вже дістаємо на відстані 1700 км

Сирський: У 2024 році держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів

Сирський зауважив, що наразі Україна нарощує виробництво зброї та боєприпасів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що плани РФ залишаються нереалізованими, що не дає російському керівництву оголосити «перемогу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

Сирський зауважив, що наразі Україна нарощує виробництво зброї та боєприпасів. За його словами, пріоритет – технологічні рішення.

Також Сирський зауважив, що Сили оборони б'ють по важливих об'єктах на території РФ та дістають на відстані 1700 км. Зокрема, за його словами, у 2024 році держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу військово-лікарської комісії. Вона проходитиме у два етапи: перший – до 28 лютого, другий – до осені 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня. Цю інформацію також підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко сьогодні поїдуть на перемовини з американськими партнерами.