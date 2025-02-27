Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини

Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків

Сьогодні, 27 лютого, ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру Харківської області. Про це інформує «Главком» із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом, а усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків.

«Аби не інформувати ворога, - не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали», – пише Синєгубов.

До цього, Синєгубов писав, що окупанти вдарили щонайменше 12 безпілотниками. Внаслідок ударів у Харківській області є постраждалі: у Харківському районі постраждали дві людини, а у Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

Раніше росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Попередньо, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

За словами Федорова, 82-річній жінці знадобилася допомога медиків, пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Загиблих і потерпілих не виявлено.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.