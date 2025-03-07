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Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні

Масована атака по Україні, США пригрозили Росії масштабними санкціями, угода з Європейським інвестиційним банком. «Главком» склав добірку новин 7 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

США пригрозили Росії масштабними санкціями

Президент США Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Тим часом Кремль відповів на санкційні погрози Трампа. Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що численні санкції дотепер не зупинили Кремль від «реалізації його цілей» в Україні

Масована атака по Україні

У ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Так, російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару був по об’єктах газовидобувної промисловості.

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомні електростанції, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу 14 лютого, ліквідовано.

14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити.

Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон

Кабмін розширив перелік українців, які можуть перетнути кордон під час воєнного стану.

Розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон:

  • ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

Угода з Європейським інвестиційним банком

Уряд України підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на €2 млрд. Кошти підуть на реконструкцію та відновлення України. Кошти направлять на проєкти у сфері енергетики, транспорту, експортної інфраструктури, а також на відновлення шкіл, лікарень, водо- і теплопостачання.

Серед іншого, планується розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури. Це зокрема стосується ініціативи «Шляхи солідарності» для покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

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Теги: США Володимир Зеленський Дональд Трамп війна санкції

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