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    У світі

    У Берліні заарештували російського музиканта

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    У Берліні заарештували російського музиканта - У Берліні заарештували російського музиканта
    У Берліні заарештували російського музиканта

    Казначеєва підозрюють в тому, що він «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів»

    У Німеччині за запитом США затримали російського діджея Дениса Казначеєва.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта в Facebook.

    Відзначається, що він був затриманий співробітниками правоохоронних органів минулого тижня в Берліні.

    У повідомленні говориться, що американське міністерство юстиції зажадало екстрадиції Казначеєва в США за звинуваченням у відмиванні грошових коштів та шахрайські дії в мережі.

    «Ми наполягаємо на невинності Дениса, і є ймовірність, що його паспорт був вкрадений і використаний для злочинної діяльності», - пишуть автори в соціальній мережі.

    Вони також створили онлайн-петицію і почали збір коштів для допомоги діджею.

    За інформацією джерела ТАСС, знайомого з матеріалами справи, Казначеєва підозрюють в тому, що він використовуючи тіньовий інтернет, «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів».

    Сам діджей наполягає на його екстрадиціюї в РФ. США наполягаютьє на його видачу своїм правоохоронним органам.

    Росія США Німеччина музика Міністерство юстиції паспорт інтернет
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