У Берліні заарештували російського музиканта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Берліні заарештували російського музиканта

Казначеєва підозрюють в тому, що він «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів»

У Німеччині за запитом США затримали російського діджея Дениса Казначеєва.

Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта в Facebook.

Відзначається, що він був затриманий співробітниками правоохоронних органів минулого тижня в Берліні.

У повідомленні говориться, що американське міністерство юстиції зажадало екстрадиції Казначеєва в США за звинуваченням у відмиванні грошових коштів та шахрайські дії в мережі.

«Ми наполягаємо на невинності Дениса, і є ймовірність, що його паспорт був вкрадений і використаний для злочинної діяльності», - пишуть автори в соціальній мережі.

Вони також створили онлайн-петицію і почали збір коштів для допомоги діджею.

За інформацією джерела ТАСС, знайомого з матеріалами справи, Казначеєва підозрюють в тому, що він використовуючи тіньовий інтернет, «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів».

Сам діджей наполягає на його екстрадиціюї в РФ. США наполягаютьє на його видачу своїм правоохоронним органам.