У Берліні заарештували російського музиканта
Казначеєва підозрюють в тому, що він «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів»
У Німеччині за запитом США затримали російського діджея Дениса Казначеєва.
Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта в Facebook.
Відзначається, що він був затриманий співробітниками правоохоронних органів минулого тижня в Берліні.
У повідомленні говориться, що американське міністерство юстиції зажадало екстрадиції Казначеєва в США за звинуваченням у відмиванні грошових коштів та шахрайські дії в мережі.
«Ми наполягаємо на невинності Дениса, і є ймовірність, що його паспорт був вкрадений і використаний для злочинної діяльності», - пишуть автори в соціальній мережі.
Вони також створили онлайн-петицію і почали збір коштів для допомоги діджею.
За інформацією джерела ТАСС, знайомого з матеріалами справи, Казначеєва підозрюють в тому, що він використовуючи тіньовий інтернет, «починаючи з 2010 року по 2020 рік відмив зі своїми поплічниками понад один мільйон доларів».
Сам діджей наполягає на його екстрадиціюї в РФ. США наполягаютьє на його видачу своїм правоохоронним органам.