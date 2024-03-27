Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією

З початку війни 160 тис. громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині

Федеральний міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль, спеціальний уповноважений з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах і посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернулися з листом до українських шукачів захисту. Про це йдеться на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців.

«З початку війни 160 тис. громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині. Працевлаштовуйтеся і ви! На роботі ви зможете познайомитися з новими людьми, вдосконалити німецьку мову та підвищити кваліфікацію, а також отримати досвід на німецькому ринку праці», – йдеться в повідомленні.

У листі зазначено, що після повернення до України досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть у процесі відбудови нашої держави, наприклад, на роботі в німецьких компаніях в Україні.

Також зі вступом України до ЄС українці зможуть вільно працевлаштуватися у будь-якій країні Євросоюзу.

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Також у документі наведено базові рекомендації для працевлаштування українців в Німеччині.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців.

До слова, лише п'ята частина біженців з України, які мешкають у Німеччині, планують повернутися до України незабаром. Про це свідчить неопубліковане раніше дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo у Мюнхені. Велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. Причиною того, що менше українців сподіваються на повернення в Україну, фахівці називають надто тривалу війну.

Улітку 2023 року 21% опитаних біженців говорили, що хочуть повернутися до України. 2022 року таку відповідь давали 46% респондентів. Наразі вже 77% біженців планують залишитися в Німеччині на найближчі два роки. 2% респондентів мають намір переїхати до іншої країни.