У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води
Зарево поблизу підстанції у Білгороді
скриншот з відео

Точний масштаб пошкоджень влада оцінить у світлу пору доби

Пізно ввечері, 26 лютого, Білгород опинився під обстрілом. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку. Про це повідомили місцеві медіа, а згодом атаку прокоментував і губернатор В'ячеслав Гладков, пише «Главком».

Місцеві жителі повідомили, що серія вибухів над містом розпочалася близько 22:50. Після цього мешканці центральної та північної частин заявили про зникнення світла в житлових будинках.

Згодом жителі повідомили, що чули вже близько 20 вибухів над містом.

За попередніми даними, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплопостачанням. Точний масштаб пошкоджень планують оцінити у світлу пору доби. Інформації про постраждалих немає, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого російський Білгород атакували ракети. 

Місцеві мешканці повідомляють, що у Білгороді пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Ймовірно, під удар потрапила електропідстанція «Фрунзенська», Білгородська ТЕЦ. 

Білгород

