У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)
Момент вибуху на місцевій ТЕЦ
скриншот з відео

Ситуація у Білгороді з електропостачанням залишається критичною вже тривалий час

У російському Білгороді стався блекаут після удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про пошкодження повідомив мер міста Валентин Демидов, пише «Главком».

Унаслідок атаки в окремих районах Білгорода, а також у населених пунктах області, зокрема в Шебекино, Дубовому та Майському, виникли перебої з електропостачанням і теплопостачанням.

Місцеві жителі повідомляли про зникнення світла одразу в кількох районах, а також про проблеми з опаленням. За даними регіональної влади, енергетичні служби розпочали відновлювальні роботи, і на частині вулиць електропостачання вдалося відновити вже за деякий час.

За даними медіа, ситуація у Білгороді з електропостачанням залишається критичною вже тривалий час. Повністю відновити та стабілізувати подачу світла, води та тепла не вдається.

Раніше влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру.

Теги: блекаут Білгород

У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)
У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)
