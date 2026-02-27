Бельгія розгорне ППО в порту Антверпена через загрозу дронів

Міноборони країни підтвердило підготовку до розгортання системи, однак деталі не розкривають із міркувань безпеки

Бельгія готується розгорнути систему протиповітряної оборони в порту Антверпена на тлі зростання загроз із боку безпілотників для критичної інфраструктури. Йдеться про захист одного з ключових економічних і промислових хабів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Минулого року країна вже фіксувала низку інцидентів із дронами, через що тимчасово припиняли роботу аеропорти та військова авіабаза. Також повідомлялося про польоти безпілотників над територією порту, зокрема поблизу атомних електростанцій, хімічних підприємств і контейнерних терміналів.

У Міністерстві оборони підтвердили підготовку до розгортання системи, однак деталі не розкривають із міркувань безпеки. Відомо, що її планують замовити найближчим часом.

Мер Антверпена Барт Де Вевер повідомив, що до порту прибуде система NASAMS: «Система протиповітряної оборони прибуває до порту Антверпена. Вона типу NASAMS».

У керівництві порту наголосили на стратегічному значенні об’єкта для країни: «З огляду на важливість нашого порту як економічного двигуна Бельгії, вкрай важливо, щоб він був захищений як у цифровому, так і у фізичному вимірах».

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що над військовими базами країни помітили невідомі безпілотники, які, за попередніми даними, могли здійснювати шпигунську діяльність.

Як повідомлялось, Велика Британія оперативно відправляє військових та обладнання до Бельгії для посилення її протидронної оборони. Рішення було ухвалене після того, як бельгійський повітряний простір зазнав вторгнень дронів, у здійсненні яких підозрюють Росію.