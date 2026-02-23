Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом

Ймовірно, задимлення на електропідстанції «Фрунзенська», яка потрапила під ракетний удар

Під ракетну атаку потрапила Білгородська ТЕЦ

У ніч на 23 лютого російський Білгород атакували ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляють, що у Білгороді пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Ймовірно, під удар потрапила електропідстанція «Фрунзенська», Білгородська ТЕЦ.

Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, в результаті атаки є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла до будинків мешканців. Масштаб пошкоджень зможуть оцінити в повному обсязі тільки у світлий час доби.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як відомо, у російському Білгороді стався блекаут після удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про пошкодження повідомив мер міста Валентин Демидов.

Унаслідок атаки в окремих районах Білгорода, а також у населених пунктах області, зокрема в Шебекино, Дубовому та Майському, виникли перебої з електропостачанням і теплопостачанням.

Раніше влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру.

За повідомленням губернатора Гладкова, у частині міста відсутнє опалення, у низці багатоквартирних будинків почали зливати системи теплопостачання.

До слова, влада Брянської та Білгородської областей повідомила про наслідки атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Міста та регіони частково залишились без світла.

За інформацією з місцевих джерел, у Брянській області після атаки безпілотників зникло електропостачання. Повідомляється про влучання по підстанції «Новобрянська 750 кВ».